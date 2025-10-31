Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag stärker
Die Aktie von Novartis zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 99,22 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 11:47 Uhr 0,3 Prozent. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 100,20 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 427.532 Novartis-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 106,88 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,72 Prozent. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.
Nachdem im Jahr 2024 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,21 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,50 CHF für die Novartis-Aktie.
Am 28.10.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,63 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,37 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,13 Mrd. CHF – ein Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 11,11 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 03.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,93 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|21.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
