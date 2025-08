Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 92,60 CHF.

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr um 3,0 Prozent auf 92,60 CHF ab. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 92,27 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,51 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.819.848 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,93 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 81,10 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 12,42 Prozent sinken.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,13 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 97,75 CHF.

Am 17.07.2025 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,45 CHF je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,61 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 11,32 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,88 USD in den Büchern stehen haben wird.

