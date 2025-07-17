Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novartis zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 93,79 CHF zu.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 93,79 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 94,86 CHF. Mit einem Wert von 94,25 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 1.007.627 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,52 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,10 CHF ab. Abschläge von 13,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,13 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 97,75 CHF.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 17.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 CHF, nach 1,45 CHF im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,61 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 11,32 Mrd. CHF eingefahren.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,88 USD fest.

Redaktion finanzen.net

