Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis wird am Montagvormittag ausgebremst

Novartis im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 103,66 CHF.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 103,66 CHF abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 103,40 CHF. Mit einem Wert von 103,58 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 97.867 Novartis-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 104,62 CHF erreichte der Titel am 04.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 0,93 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,10 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,76 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,12 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,38 CHF an.

Am 17.07.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,45 CHF je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 11,61 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11,32 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,89 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis und Arrowhead arbeiten zusammen an Parkinson-Behandlung - Aktien uneins

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Novartis von vor einem Jahr eingefahren

Novartis-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August