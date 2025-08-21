DAX23.746 +0,6%ESt505.342 +0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,0%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1725 ±0,0%Öl66,63 +1,5%Gold3.613 +0,7%
Novartis im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis wird am Montagvormittag ausgebremst

08.09.25 09:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 103,66 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
102,86 CHF -1,12 CHF -1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 103,66 CHF abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 103,40 CHF. Mit einem Wert von 103,58 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 97.867 Novartis-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 104,62 CHF erreichte der Titel am 04.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 0,93 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,10 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,76 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,12 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,38 CHF an.

Am 17.07.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,45 CHF je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 11,61 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11,32 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,89 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Novartis NeutralUBS AG
02.09.2025Novartis HoldJefferies & Company Inc.
29.08.2025Novartis NeutralUBS AG
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
22.08.2025Novartis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
21.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
01.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
28.07.2025Novartis OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Novartis NeutralUBS AG
02.09.2025Novartis HoldJefferies & Company Inc.
29.08.2025Novartis NeutralUBS AG
22.08.2025Novartis NeutralUBS AG
12.08.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
06.02.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

