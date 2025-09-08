Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Novartis

Notierung im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 102,06 CHF abwärts.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 102,06 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 101,56 CHF aus. Bei 102,06 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 535.091 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 104,62 CHF markierte der Titel am 04.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (81,10 CHF). Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 25,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,12 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,38 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 17.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,45 CHF je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 11,61 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,32 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 10,60 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen

Novartis und Arrowhead arbeiten zusammen an Parkinson-Behandlung - Aktien uneins

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätte eine Anlage in Novartis von vor einem Jahr eingefahren