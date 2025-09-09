Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis fällt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 101,08 CHF ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 101,08 CHF. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 101,00 CHF nach. Bei 101,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 490.723 Novartis-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2025 auf bis zu 104,62 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 81,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,12 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,38 CHF aus.

Am 17.07.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,61 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 11,32 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Die Novartis-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 10,60 USD in den Büchern stehen haben wird.

