Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Novartis zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Novartis-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 101,96 CHF.

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 101,96 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 102,10 CHF zu. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 100,80 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 100,84 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 377.344 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 106,88 CHF markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 4,83 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,46 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,20 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 100,38 CHF an.

Novartis gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,63 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,37 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,13 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,11 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 04.02.2026 gerechnet. Novartis dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2027 präsentieren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,93 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

