Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 101,80 CHF nach.

Das Papier von Novartis befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,1 Prozent auf 101,80 CHF ab. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 101,68 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 101,76 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 64.921 Novartis-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 106,88 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 4,99 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 25,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,21 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 100,38 CHF.

Novartis ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,63 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,37 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,19 Prozent auf 11,13 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,11 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 04.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,93 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

