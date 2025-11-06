Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Notierung im Blick

Die Aktie von Novartis zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 102,14 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 15:52 Uhr 0,6 Prozent. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 102,42 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 101,64 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 618.072 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (106,88 CHF) erklomm das Papier am 09.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 4,64 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 81,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 25,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,21 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 100,38 CHF.

Novartis ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,63 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,37 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,11 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,13 Mrd. CHF ausgewiesen.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2025 8,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein

Pfizer-Aktie stabil: Gewinnziel trotz Umsatzrückgang angehoben - Novo Nordisk legt bei Metsera vor

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren