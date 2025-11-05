Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Mittwochmittag schwächer

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 101,28 CHF ab.

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,2 Prozent auf 101,28 CHF ab. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 100,80 CHF. Bei 100,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 291.040 Novartis-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 106,88 CHF erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 5,53 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 81,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,92 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,21 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 100,38 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 28.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,63 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,37 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,13 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,11 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2025 8,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

