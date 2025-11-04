Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagvormittag mit Kursplus

Blick auf Novartis-Kurs

Die Aktie von Novartis zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 99,93 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 99,93 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 100,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 100,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 85.083 Novartis-Aktien.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 106,88 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,95 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 81,10 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 18,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 3,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,21 USD je Novartis-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,50 CHF an.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,63 CHF gegenüber 1,37 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,13 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,11 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Novartis dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,93 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

