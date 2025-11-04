Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag nahezu unbewegt
Die Aktie von Novartis zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 99,57 CHF zeigte sich die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Werte in diesem Artikel
Die Novartis-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 99,57 CHF an der Tafel. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 100,06 CHF zu. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 99,15 CHF. Bei 100,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 438.951 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (106,88 CHF) erklomm das Papier am 09.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,21 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,50 CHF für die Novartis-Aktie.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 28.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,63 CHF gegenüber 1,37 CHF im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 11,13 Mrd. CHF gegenüber 11,11 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 04.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 03.02.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2025 8,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie
SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein
Novartis-Aktie von Patentverlust belastet: Ungebremstes Wachstum
Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novartis AG
Analysen zu Novartis AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:31
|Novartis Neutral
|UBS AG
|31.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|21.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:31
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen