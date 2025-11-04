Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Novartis im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 100,98 CHF.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 100,98 CHF zu. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 101,04 CHF. Bei 100,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 896.275 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 106,88 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 5,84 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 19,69 Prozent sinken.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,21 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 100,38 CHF für die Novartis-Aktie.

Am 28.10.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,63 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,37 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 11,13 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,11 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Novartis am 04.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.02.2027.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,93 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

