Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Die Aktie von Novartis gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 99,67 CHF.

Um 15:53 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 99,67 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 100,02 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 580.381 Novartis-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 106,88 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 7,23 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 81,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 22,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,21 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,50 CHF je Novartis-Aktie aus.

Am 28.10.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,63 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,37 CHF je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,13 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,11 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 04.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 03.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,93 USD fest.

