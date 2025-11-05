DAX24.078 +0,5%Est505.676 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.520 +0,7%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1480 -0,1%Öl64,18 -0,3%Gold3.982 +1,3%
Novartis im Blick

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

05.11.25 16:08 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
101,74 CHF 0,26 CHF 0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Novartis legte um 15:52 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 101,98 CHF. Bei 102,06 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 100,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 662.902 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 106,88 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,80 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 81,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 20,47 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,21 USD je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 100,38 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 28.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,63 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,37 CHF je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent auf 11,13 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,11 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 04.02.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 03.02.2027 dürfte Novartis die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,93 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

