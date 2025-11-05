Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis wird am Vormittag ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 101,30 CHF.

Das Papier von Novartis befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,2 Prozent auf 101,30 CHF ab. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 100,80 CHF nach. Bei 100,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 76.914 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 106,88 CHF erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 5,51 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (81,10 CHF). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 24,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,21 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,50 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 100,38 CHF.

Novartis gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,63 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,37 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,13 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,11 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Novartis am 04.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.02.2027 erwartet.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,93 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

