Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 101,36 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 101,36 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 101,30 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,64 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 57.125 Novartis-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (106,88 CHF) erklomm das Papier am 09.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 5,45 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,21 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 100,38 CHF an.

Am 28.10.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,63 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,37 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 11,13 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,11 Mrd. CHF umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Novartis am 04.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,93 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein

Pfizer-Aktie stabil: Gewinnziel trotz Umsatzrückgang angehoben - Novo Nordisk legt bei Metsera vor

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren