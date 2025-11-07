DAX23.559 -0,7%Est505.579 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,49 -3,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1562 +0,1%Öl63,98 +0,6%Gold4.004 +0,7%
Kursentwicklung im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag nahe Vortagesniveau

07.11.25 12:04 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Novartis zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die Novartis-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 101,82 CHF.

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 101,82 CHF. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Novartis-Aktie bisher bei 102,10 CHF. Die Novartis-Aktie sank bis auf 101,58 CHF. Bei 101,76 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 227.208 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 106,88 CHF markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 4,97 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,21 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 100,38 CHF aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 28.10.2025 vor. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,63 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,37 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 11,13 Mrd. CHF gegenüber 11,11 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Novartis-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.02.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 03.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Novartis.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2025 8,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

