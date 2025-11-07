DAX23.558 -0,7%Est505.570 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.684 -1,6%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1582 +0,3%Öl63,54 -0,1%Gold3.992 +0,4%
DAX fällt -- US-Börsen tiefer -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Aktienentwicklung

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag im Minusbereich

07.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Novartis gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 101,60 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
101,66 CHF -0,26 CHF -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 101,60 CHF. Bei 101,28 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,76 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 567.821 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 106,88 CHF an. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 5,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 25,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,21 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 100,38 CHF angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 28.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,63 CHF gegenüber 1,37 CHF im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 11,13 Mrd. CHF gegenüber 11,11 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Novartis-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.02.2026 erwartet. Am 03.02.2027 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,93 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

