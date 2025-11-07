Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag im Minusbereich
Die Aktie von Novartis gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 101,60 CHF.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 101,60 CHF. Bei 101,28 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,76 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 567.821 Novartis-Aktien umgesetzt.
Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 106,88 CHF an. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 5,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 25,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,21 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 100,38 CHF angegeben.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 28.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,63 CHF gegenüber 1,37 CHF im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 11,13 Mrd. CHF gegenüber 11,11 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Novartis-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.02.2026 erwartet. Am 03.02.2027 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,93 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie
Pfizer-Aktie stabil: Gewinnziel trotz Umsatzrückgang angehoben - Novo Nordisk legt bei Metsera vor
SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Novartis-Aktie von Patentverlust belastet: Ungebremstes Wachstum
Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novartis AG
Analysen zu Novartis AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|31.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|21.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen