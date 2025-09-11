Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verbilligt sich am Mittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 2,8 Prozent auf 98,97 CHF ab.

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr um 2,8 Prozent auf 98,97 CHF nach. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 98,83 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 99,17 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 811.960 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 104,62 CHF markierte der Titel am 04.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 5,71 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 18,06 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,12 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 98,25 CHF.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 17.07.2025. Es stand ein EPS von 1,71 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,45 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,61 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,32 Mrd. CHF umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Am 03.11.2026 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,88 USD je Aktie.

