Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagvormittag leichter

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 97,47 CHF ab.

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 97,47 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 97,20 CHF ein. Bei 97,61 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 69.967 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 104,62 CHF erreichte der Titel am 04.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 16,79 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,50 CHF aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 98,25 CHF an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 17.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,61 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,32 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,88 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

