Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 96,36 CHF nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,5 Prozent auf 96,36 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 96,20 CHF. Bei 96,44 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 73.960 Novartis-Aktien.

Am 04.09.2025 markierte das Papier bei 104,62 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 8,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 18,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,50 CHF aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 98,25 CHF.

Novartis gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,32 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,61 Mrd. CHF ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,88 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie schwächer: Entwicklungs-Partnerschaft mit Monte Rosa

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 5 Jahren abgeworfen

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt