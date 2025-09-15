Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 96,29 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 96,29 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 96,03 CHF. Mit einem Wert von 96,44 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 298.529 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 104,62 CHF markierte der Titel am 04.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (81,10 CHF). Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 15,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,50 CHF aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,25 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 17.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,45 CHF je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,61 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 2,57 Prozent gesteigert.

Die Novartis-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,88 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie schwächer: Entwicklungs-Partnerschaft mit Monte Rosa

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 5 Jahren abgeworfen

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt