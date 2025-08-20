Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag im Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 102,22 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 102,22 CHF abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 102,10 CHF aus. Bei 102,14 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 78.383 Stück gehandelt.

Am 03.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,49 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 81,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,13 USD, nach 3,50 CHF im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 97,75 CHF je Novartis-Aktie aus.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 11,61 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,32 Mrd. CHF umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Am 03.11.2026 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,89 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 5 Jahren abgeworfen

Novartis-Aktie in Grün: Ianalumab zeigt Wirkung bei weiterer Autoimmunerkrankung

Novartis-Aktie legt zu: Ianalumab erreicht Hauptziel in klinischen Studien