Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Nachmittag

21.08.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Novartis zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 102,54 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
102,84 CHF 0,48 CHF 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 102,54 CHF zu. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 102,56 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,14 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 592.158 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 102,72 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 26,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,13 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,38 CHF je Novartis-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 17.07.2025 vor. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,45 CHF je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,61 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 11,32 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,89 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

