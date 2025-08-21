Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagvormittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 102,66 CHF ab.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 102,66 CHF. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 102,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 102,36 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 190.042 Stück gehandelt.

Am 21.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,92 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 21,00 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,13 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,38 CHF.

Am 17.07.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,45 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,61 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,32 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,89 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

