Aktie im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Vormittag an Fahrt

24.04.25 09:22 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 91,12 CHF.

Wer­bung

Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 09:07 Uhr 0,2 Prozent. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 91,74 CHF zu. Mit einem Wert von 91,64 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 143.300 Novartis-Aktien. Am 03.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 12,73 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 12,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,91 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 99,75 CHF. Am 31.01.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,15 CHF erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,54 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Novartis am 29.04.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 28.04.2026. Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2025 8,46 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren eingefahren SMI-Wert Novartis-Aktie: Wäre eine Novartis-Investition von vor einem Jahr rentabel gewesen? Erste Schätzungen: Novartis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com