Novo Nordisk: Ozempic beugt Herzinfarkt und Schlaganfall besser vor als Trulicity
Werte in diesem Artikel
Von Dominic Chopping
DOW JONES--Das Medikament Ozempic von Novo Nordisk mit dem Wirkstoff Semaglutid senkt das Risiko von Herzinfarkt, Schlaganfall und Tod bei Menschen mit Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 23 Prozent im Vergleich zum Konkurrenzwirkstoff Dulaglutid, teilte das Pharmaunternehmen am Donnerstag mit.
Das geht aus einer Studie hervor, bei der Daten von 60.000 US-amerikanischen Medicare-Patienten ausgewertet wurden, die mindestens 66 Jahre alt waren und mit Typ-2-Diabetes, atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie multiplen gesundheitlichen Einschränkungen lebten.
Die Studie verglich die Diabetes-Behandlung Ozempic mit Dulaglutid, einer ähnlichen Diabetes-Behandlung, die von Eli Lilly unter dem Namen Trulicity vermarktet wird.
Eli Lilly reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/brb
(END) Dow Jones Newswires
September 18, 2025 06:19 ET (10:19 GMT)
