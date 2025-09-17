DAX23.654 +1,3%ESt505.452 +1,5%Top 10 Crypto16,34 +0,1%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.097 +0,6%Euro1,1823 ±0,0%Öl68,28 +0,5%Gold3.666 +0,2%
Novo Nordisk: Ozempic beugt Herzinfarkt und Schlaganfall besser vor als Trulicity

18.09.25 12:19 Uhr
Von Dominic Chopping

DOW JONES--Das Medikament Ozempic von Novo Nordisk mit dem Wirkstoff Semaglutid senkt das Risiko von Herzinfarkt, Schlaganfall und Tod bei Menschen mit Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 23 Prozent im Vergleich zum Konkurrenzwirkstoff Dulaglutid, teilte das Pharmaunternehmen am Donnerstag mit.

Das geht aus einer Studie hervor, bei der Daten von 60.000 US-amerikanischen Medicare-Patienten ausgewertet wurden, die mindestens 66 Jahre alt waren und mit Typ-2-Diabetes, atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie multiplen gesundheitlichen Einschränkungen lebten.

Die Studie verglich die Diabetes-Behandlung Ozempic mit Dulaglutid, einer ähnlichen Diabetes-Behandlung, die von Eli Lilly unter dem Namen Trulicity vermarktet wird.

Eli Lilly reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2025 06:19 ET (10:19 GMT)

