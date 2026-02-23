DAX24.953 -0,2%Est506.098 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1400 -4,2%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.552 -2,2%Euro1,1789 ±0,0%Öl71,58 +0,1%Gold5.170 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Allianz 840400 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DEUTZ 630500
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bayer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung -- Novo Nordisk, Fresenius Medical Care, MTU, FedEx im Fokus
Top News
BYD startet 2026 mit fulminantem Absatzplus in Europa BYD startet 2026 mit fulminantem Absatzplus in Europa
Neue Analyse: Barclays Capital bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Equal Weight Neue Analyse: Barclays Capital bewertet MTU Aero Engines-Aktie mit Equal Weight
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Novo Nordisk und United Lab erzielen Studienerfolg mit Adipositas-Mittel

24.02.26 10:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Novo Nordisk
32,80 EUR -0,70 EUR -2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The United Laboratories International Holdings LtdShs
1,29 EUR -0,04 EUR -3,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Ein experimentelles Adipositas-Medikament, das Novo Nordisk gemeinsam mit der chinesischen United Laboratories International Holdings entwickelt, hat Patienten in einer klinischen Studie der mittleren Phase in China geholfen Gewicht zu verlieren. Wie Novo Nordisk mitteilte, hat das Medikament UBT251 in der Studie zu einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von bis zu 19,7 Prozent geführt.

Wer­bung

In der Untersuchung, die von der United-Laboratories-Tochter United Biotechnology durchgeführt wurde, habe das Medikament ein sicheres und gut verträgliches Profil aufgewiesen, teilten die Unternehmen weiter mit. Es seien einige leichte bis mittelschwere gastrointestinale Nebenwirkungen aufgetreten, die im Laufe der Zeit abklangen.

Die Patienten hätten im Vergleich zu einem Placebo auch Verbesserungen bei wichtigen sekundären Zielen der Studie gezeigt, darunter Taillenumfang, Blutzucker und Blutdruck, fügten sie hinzu.

Die Unternehmen entwickeln das Medikament gemeinsam im Rahmen einer Vereinbarung im Wert von bis zu 2 Milliarden US-Dollar, die im März vergangenen Jahres unterzeichnet wurde.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/hab

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2026 04:31 ET (09:31 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novo Nordisk

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novo Nordisk

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
08:01Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
08:01Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
23.02.2026Novo Nordisk HoldDeutsche Bank AG
23.02.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
23.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.02.2026Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.2026Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
08:01Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
23.02.2026Novo Nordisk HoldDeutsche Bank AG
23.02.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
23.02.2026Novo Nordisk HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
21.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
01.12.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
24.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen