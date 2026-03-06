Novo Nordisk verkauft Abnehm-Medikamente über Hims & Hers - Agentur

DOW JONES--Novo Nordisk arbeitet einem Agenturbericht zufolge mit dem US-Unternehmen Hims & Hers Health zusammen. Der dänische Pharmakonzern wolle seine Abnehm-Medikamente über die Plattform von Hims & Hers Health verkaufen, berichtet Bloomberg. Mit der Partnerschaft dürfte ein Rechtsstreit zwischen den beiden Unternehmen enden.

Ein Sprecher von Novo Nordisk sagte, der Konzern führe stets Gespräche mit Unternehmen, die dazu beitragen könnten, den Zugang von Patienten zu in den USA zugelassenen Medikamenten zu verbessern. Hims & Hers Health reagierte laut Bloomberg nicht auf eine Bitte um eine Stellungnahme.

March 09, 2026 03:28 ET (07:28 GMT)