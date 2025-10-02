NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA tendiert am Abend nordwärts

So entwickelt sich NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 188,84 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,9 Prozent auf 188,84 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NVIDIA-Aktie bisher bei 191,05 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 189,60 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 20.303.287 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei 191,05 USD erreichte der Titel am 02.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 54,13 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,040 USD. Im Vorjahr erhielten NVIDIA-Aktionäre 0,030 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der NVIDIA-Aktie wird bei 202,86 USD angegeben.

Am 27.08.2025 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 46,74 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 30,04 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.11.2025 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte NVIDIA möglicherweise am 25.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

