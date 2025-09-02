NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei NVIDIA am Nachmittag zu

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 171,25 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 171,25 USD zu. Der Kurs der NVIDIA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 171,68 USD zu. Bei 171,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.958.828 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 184,46 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 7,71 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Abschläge von 49,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,030 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,040 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 200,71 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 27.08.2025. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 55,60 Prozent auf 46,74 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 30,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 19.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 25.11.2026 dürfte NVIDIA die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,51 USD je Aktie in den NVIDIA-Büchern.

