NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA tendiert am Abend tiefer

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,7 Prozent auf 185,75 USD nach.

Die NVIDIA-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 185,75 USD. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 185,38 USD nach. Mit einem Wert von 189,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 18.337.260 NVIDIA-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (191,05 USD) erklomm das Papier am 02.10.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,85 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 86,63 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der NVIDIA-Aktie 53,36 Prozent sinken.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,030 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,040 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 202,86 USD.

NVIDIA ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 55,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 30,04 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 46,74 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 19.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. NVIDIA dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

