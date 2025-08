NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA tendiert am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von NVIDIA legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 176,92 USD. Die NVIDIA-Aktie zog in der Spitze bis auf 177,16 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 175,10 USD. Bisher wurden via NASDAQ 5.527.532 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 183,29 USD. Gewinne von 3,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,63 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,039 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,030 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 170,00 USD je NVIDIA-Aktie an.

Am 28.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,76 USD gegenüber 0,60 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 69,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 44,06 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 26,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 27.08.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 26.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass NVIDIA einen Gewinn von 4,36 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Wie die NVIDIA-Aktie die Welt verändert: Wo steckt die Technologie des KI-Giganten überall drin?

So stuften die Analysten die NVIDIA-Aktie im vergangenen Monat ein

100.000 NVIDIA-Grafikchips: OpenAI startet Stargate-Projekt in Nordnorwegen