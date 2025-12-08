Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite sackt letztendlich ab

Kursverlauf

Der NASDAQ Composite kam letztendlich nicht vom Fleck.

Schlussendlich ging der NASDAQ Composite nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 23.545,90 Punkten aus dem Handel. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,255 Prozent auf 23.638,22 Punkte an der Kurstafel, nach 23.578,13 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 23.698,93 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23.455,05 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der NASDAQ Composite 23.004,54 Punkte auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 08.09.2025, einen Wert von 21.798,70 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, den Stand von 19.859,77 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 22,12 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 24.019,99 Punkten. Bei 14.784,03 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 9,76 Prozent auf 12,71 USD), Cogent Communications (+ 8,00 Prozent auf 21,19 USD), Geospace Technologies (+ 7,86 Prozent auf 15,92 USD), IMAX (+ 7,81 Prozent auf 38,50 USD) und Omnicell (+ 7,54 Prozent auf 43,55 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Cerus (-9,66 Prozent auf 1,87 USD), Modine Manufacturing (-5,51 Prozent auf 153,89 USD), AmeriServ Financial (-5,36 Prozent auf 3,00 USD), Erie Indemnity (-5,28 Prozent auf 280,81 USD) und AAON (-5,14 Prozent auf 83,03 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 41.271.276 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,801 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,61 erwartet. Die Cogent Communications-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 15,58 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

