So bewegt sich NVIDIA

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

04.09.25 16:10 Uhr

Die Aktie von NVIDIA gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die NVIDIA-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 170,02 USD.

NVIDIA Corp.
146,66 EUR 1,20 EUR 0,82%
Das Papier von NVIDIA gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 170,02 USD abwärts. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 169,77 USD. Bei 170,57 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 4.487.615 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 184,46 USD. Dieser Kurs wurde am 29.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 7,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,63 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,030 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,040 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 200,71 USD für die NVIDIA-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NVIDIA am 27.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46,74 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 19.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der NVIDIA-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 25.11.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,51 USD je NVIDIA-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

