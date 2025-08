NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von NVIDIA

Kurs der NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 177,99 USD ab.

Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 177,99 USD ab. In der Spitze fiel die NVIDIA-Aktie bis auf 176,25 USD. Mit einem Wert von 176,26 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5.194.709 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 183,29 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,98 Prozent. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 86,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,33 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,039 USD. Im Vorjahr erhielten NVIDIA-Aktionäre 0,030 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 170,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte NVIDIA am 28.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 USD gegenüber 0,60 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NVIDIA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 69,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 44,06 Mrd. USD im Vergleich zu 26,04 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 27.08.2025 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.08.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 4,36 USD in den Büchern stehen haben wird.

