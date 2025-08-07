NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA präsentiert sich am Nachmittag stärker

Blick auf NVIDIA-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von NVIDIA. Zuletzt konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 182,34 USD.

Das Papier von NVIDIA konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 182,34 USD. Kurzfristig markierte die NVIDIA-Aktie bei 182,76 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 181,57 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.786.752 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 183,88 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NVIDIA-Aktie mit einem Kursplus von 0,84 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 86,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Nach 0,030 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,039 USD je NVIDIA-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 178,33 USD aus.

Am 28.05.2025 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 USD. Im Vorjahresviertel hatte NVIDIA 0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 69,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 44,06 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die NVIDIA-Bilanz für Q2 2026 wird am 27.08.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.08.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

