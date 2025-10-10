NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA verzeichnet am Freitagabend Verluste

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von NVIDIA. Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,6 Prozent auf 187,48 USD.

Die NVIDIA-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 187,48 USD. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 186,38 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 193,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 44.857.625 NVIDIA-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 195,62 USD erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 4,34 Prozent Plus fehlen der NVIDIA-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 86,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,030 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,86 USD für die NVIDIA-Aktie.

Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46,74 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 30,04 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 19.11.2025 dürfte NVIDIA Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. NVIDIA dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.11.2026 präsentieren.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA

NVIDIA-Aktie im Visier: USA genehmigen milliardenschwere Exporte in die VAE

TSMC-Aktie trotzdem leichter: KI-Boom treibt Umsatz weiter an