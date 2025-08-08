NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Montagnachmittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung

Die Aktie von NVIDIA hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 182,71 USD zeigte sich die NVIDIA-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die NVIDIA-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 182,71 USD. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 183,02 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bisher bei 180,25 USD. Bei 182,03 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 6.833.116 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Bei 183,88 USD markierte der Titel am 08.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,64 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 86,63 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,030 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,039 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 178,33 USD aus.

Am 28.05.2025 äußerte sich NVIDIA zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 44,06 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 69,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 26,04 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte NVIDIA am 27.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von NVIDIA rechnen Experten am 26.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,36 USD fest.

