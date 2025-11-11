NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Dienstagabend mit Kursabschlägen

Kurs der NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,4 Prozent auf 194,29 USD.

Die NVIDIA-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 194,29 USD abwärts. Das Tagestief markierte die NVIDIA-Aktie bei 191,31 USD. Bei 195,19 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der NVIDIA-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 28.131.456 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 212,15 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,19 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 86,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 55,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,030 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 207,14 USD.

NVIDIA gewährte am 27.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,08 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 46,74 Mrd. USD gegenüber 30,04 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 25.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,54 USD je NVIDIA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

NVIDIA-Konkurrenz: Welche Aktie führt im KI-Wettrennen - Alphabet oder Meta?

NVIDIA-Aktie prägt Tech-Erholungsrally - Citi-Empfehlung beflügelt

Halbleiter-Boom in Asien: Aktien von SK hynix, Advantest & Co. profitieren von Aussagen des NVIDIA-CEOs