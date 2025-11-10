NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 194,16 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von NVIDIA nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 3,2 Prozent auf 194,16 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die NVIDIA-Aktie bei 195,43 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 195,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 8.393.308 NVIDIA-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 212,15 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die NVIDIA-Aktie 9,27 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,63 USD am 08.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die NVIDIA-Aktie 124,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,040 USD, nach 0,030 USD im Jahr 2025. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 207,14 USD.

Am 27.08.2025 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,08 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,67 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 46,74 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 55,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,04 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 19.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 25.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von NVIDIA.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,54 USD je NVIDIA-Aktie.

