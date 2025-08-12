NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag mit stabiler Tendenz

NVIDIA im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 183,33 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Im NASDAQ-Handel kam die NVIDIA-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 183,33 USD. Im Tageshoch stieg die NVIDIA-Aktie bis auf 183,96 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die NVIDIA-Aktie bis auf 182,18 USD. Bei 182,57 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.593.973 NVIDIA-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 183,96 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,34 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,030 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,039 USD je NVIDIA-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 178,33 USD für die NVIDIA-Aktie.

NVIDIA gewährte am 28.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 69,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 44,06 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 26,04 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte NVIDIA am 27.08.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 26.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,37 USD je NVIDIA-Aktie.

