NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Nachmittag im Minus

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der NVIDIA-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 174,49 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die NVIDIA-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 174,49 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 171,21 USD. Bei 172,63 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der NVIDIA-Aktie belief sich zuletzt auf 5.700.909 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 183,96 USD erreichte der Titel am 14.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 5,15 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 86,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 101,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,030 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,039 USD je NVIDIA-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 185,83 USD.

Am 28.05.2025 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte NVIDIA ein EPS von 0,60 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NVIDIA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 69,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 44,06 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 26,04 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 27.08.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 26.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von NVIDIA.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,40 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

