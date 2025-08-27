DAX24.046 ±0,0%ESt505.398 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.509 -0,1%Nas21.656 +0,3%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1668 +0,2%Öl67,78 ±-0,0%Gold3.407 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++
Aktie im Blick

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

28.08.25 16:10 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 178,30 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
154,16 EUR -2,06 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 178,30 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 178,05 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 180,93 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 15.630.885 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2025 auf bis zu 184,46 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,039 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,030 USD aus. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 193,33 USD.

Am 28.05.2025 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,60 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 69,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 26,04 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 44,06 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 12.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,44 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Tesla, Apple, NVIDIA & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 2. Quartal 2025

Zeit für einen Einstieg bei NVIDIA-Aktie? Morgan Stanley zeigt sich optimistisch vor den Zahlen

NVIDIA-Aktie freundlich: Anleger vor Resultaten in Wartehaltung

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
16:11NVIDIA OutperformBernstein Research
14:36NVIDIA KaufenDZ BANK
12:11NVIDIA BuyUBS AG
09:11NVIDIA OverweightBarclays Capital
08:26NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16:11NVIDIA OutperformBernstein Research
14:36NVIDIA KaufenDZ BANK
12:11NVIDIA BuyUBS AG
09:11NVIDIA OverweightBarclays Capital
08:26NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen