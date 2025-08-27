NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,8 Prozent auf 178,30 USD.
Werte in diesem Artikel
Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 178,30 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die NVIDIA-Aktie bis auf 178,05 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 180,93 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 15.630.885 NVIDIA-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 28.08.2025 auf bis zu 184,46 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass NVIDIA-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,039 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete NVIDIA 0,030 USD aus. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 193,33 USD.
Am 28.05.2025 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,60 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 69,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 26,04 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 44,06 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 12.11.2025 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,44 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie
|Datum
|Rating
|Analyst
|16:11
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14:36
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:11
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|08:26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
