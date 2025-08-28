NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA tendiert am Freitagnachmittag schwächer

So entwickelt sich NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 175,09 USD abwärts.

Das Papier von NVIDIA gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 175,09 USD abwärts. Im Tief verlor die NVIDIA-Aktie bis auf 173,76 USD. Mit einem Wert von 178,07 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 10.954.169 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2025 bei 184,46 USD. Gewinne von 5,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 86,63 USD. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 102,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

NVIDIA-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,030 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,039 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 200,71 USD an.

NVIDIA ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NVIDIA 0,67 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat NVIDIA im vergangenen Quartal 46,74 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NVIDIA 30,04 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 12.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem NVIDIA-Gewinn in Höhe von 4,51 USD je Aktie aus.

