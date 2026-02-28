DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 -1,2%Nas22.517 -1,0%Bitcoin58.885 +0,1%Euro1,1614 -0,6%Öl81,95 +5,0%Gold5.088 -4,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: Dow schließt schwächer -- DAX rauscht letztlich unter 23.800-Punkte-Marke -- Plug Power: Mehr Umsatz -- MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, Vonovia, TUI im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Blick: Elektroautobauer vor FSD-Abostart in Europa - das Ende der Einmalzahlung Tesla-Aktie im Blick: Elektroautobauer vor FSD-Abostart in Europa - das Ende der Einmalzahlung
Palantir-Aktie unter Druck: Mitgründer Thiel bereitet Aktienverkauf über hunderte Millionen Dollar vor Palantir-Aktie unter Druck: Mitgründer Thiel bereitet Aktienverkauf über hunderte Millionen Dollar vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Online-Apotheke Redcare will 2026 kräftig wachsen

03.03.26 22:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
59,00 EUR -0,35 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) rechnet im laufenden Jahr mit einem kräftigen Umsatzwachstum. Der Konzernumsatz dürfte um 13 bis 15 Prozent zulegen, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstagabend in Sevenum mit. Der Umsatz mit rezeptpflichtigen Arzneimitteln dürfte in Deutschland dabei bei mehr als 670 Millionen Euro liegen. Das Umsatzwachstum der rezeptfreien Produkte dürfte bei 8 bis 10 Prozent liegen. Insgesamt werde eine bereinigte Marge bezogen auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von mindestens 2,5 Prozent erwartet. Auf Tradegate legte der Aktienkurs zuletzt um 1,2 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu./jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumRatingAnalyst
11.02.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
04.02.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.01.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) OverweightBarclays Capital
16.01.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
04.02.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
23.01.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.01.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) OverweightBarclays Capital
16.01.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
07.01.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
17.12.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
25.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
05.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
04.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
06.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
29.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
03.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen