PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Montagabend schwächer
Die Aktie von PayPal gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von PayPal gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 53,30 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von PayPal gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 20:22 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 53,30 EUR abwärts. Die PayPal-Aktie sank bis auf 53,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,82 EUR. Bisher wurden via Tradegate 93.388 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 90,66 EUR markierte der Titel am 17.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 41,21 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 49,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,95 Prozent.
Nachdem PayPal seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 28.10.2025. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,99 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,47 Mrd. USD – ein Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte PayPal am 11.02.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 7,34 USD je Aktie belaufen.
Analysen zu PayPal Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2021
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.2020
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.2019
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.2019
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.2018
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets
