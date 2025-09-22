Mercedes-Benz-Aktie: Zwei Vorstandsressorts werden neu besetzt
Der Autobauer Mercedes-Benz besetzt zwei Vorstandsressorts neu.
Der Aufsichtsrat des DAX-Konzerns hat den Mercedes-Manager Michael Schiebe als Nachfolger von Jörg Burzer in den Vorstand für Produktion, Qualität & Supply Chain Management zu berufen. Burzer wiederum übernimmt zum 1. Dezember die Verantwortung für das Vorstandsressort Entwicklung & Einkauf sowie die Rolle des Chief Technology Officer (CTO) von Markus Schäfer, wie die Mercedes-Benz Group AG mitteilte. Schäfer scheidet mit dem Auslaufen seines Vertrages nach mehr als 30 Jahren im Unternehmen aus.
Schiebe ist derzeit noch Vorsitzender der Geschäftsführung der Mercedes-AMG GmbH und Leiter der sogenannten Top End Vehicle (TEV) Group, also des Geschäftes mit besonders teuren Luxuswagen. Seine Nachfolge werde zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
Der Aufsichtsrat verfolge mit diesen Personalentscheidung "konsequent seine Strategie, Erfahrung und Kontinuität im Top-Management mit frischen Impulsen und einer gezielten Verjüngung des Gremiums zu verbinden", teilte Mercedes-Benz weiter mit. "Der anstehende Wechsel in der Position des CTO steht dabei für eine Neuaufstellung in Zeiten des Umbruchs und dynamischer Marktherausforderungen."
DOW JONES
