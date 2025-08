Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Nachmittag nordwärts

Blick auf Pfizer-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Das Papier von Pfizer konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 23,45 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 23,45 USD. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 23,50 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,39 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 821.532 Pfizer-Aktien.

Am 03.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,92 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 10,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,69 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,70 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,17 USD je Pfizer-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 USD gegenüber 0,01 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,72 Mrd. USD im Vergleich zu 13,28 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Pfizer am 05.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 04.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,02 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

